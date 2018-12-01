شكرا لقرائتكم خبر 12 سببا تميز مدينة بوينس أيرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة تشتهر بوينس أيرس بكونها مسقط رأس التانغو، كما أنها موطن للأوبرا والمسارح العالمية، بالإضافة إلى العمارة الراقية، حيث أطلقوا عليها اسم باريس أمريكا اللاتينية. قدم موقع Mental Floss أسبابا عدة تميز بوينس أيرس: تأسست أول مرة في عام 1536، والأخيرة في عام 1580.

أصبحت بوينس أيرس ميناء رسميا عام 1774.

شهدت موجة هائلة من المهاجرين من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، لذلك 85 % من سكان المدينة ينحدرون من أصول أوروبية.

يعرف مواطنو بوينس أيرس باسم porteños وهو اسم يشير عادة إلى أي شخص من مدينة ساحلية.

يفضل مواطنو بوينس أيرس التصفح والبحث عن الكتب في المكتبات بدل القراءة الالكترونية، ربما يكون السبب عدم وجود ضريبة مبيعات على الكتب.

أنتجت جامعة بوينس أيرس أربعة فائزين بجائزة نوبل والعديد من الرؤساء، وتعد من أكبر الكليات في الأرجنتين وثاني أكبر جامعة في أمريكا اللاتينية.

ما زال تقليد عرض الأعمال الفنية في مترو أنفاق بوينس أيرس متسمرا، بالإضافة إلى جداريات زجاجية ملونة ومنحوتات وإعلانات عتيقة وحتى عروض موسيقية.

جلب عمال السكك الحديدية البريطانيون رياضة كرة القدم، وأصبحت مدينة مهووسة بكرة القدم.

قبر إيفا بيرون، السيدة الأولى السابقة يعتبر رمزا للحركة البيرونية في البلاد، نصب تذكاري بديع على مدار أكثر من 20 عاما.

تضم عددا كبيرا من علماء النفس من أي مدينة أخرى في العالم، وكثير منهم يمارسون التحليل النفسي.

أنتجت رسام الكاريكاتير الشهير كيرينو كريستياني والمنتج فريدريكو فالي أول فيلم روائي طويل في بوينس أيرس.

تبدو اللغة الإسبانية في بوينس أيرس أشبه باللغة النابولية الإيطالية، بسبب تأثير أوروبا على لغة المدينة.



شكرا لقرائتكم خبر عن 12 سببا تميز مدينة بوينس أيرس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .