شكرا لقرائتكم خبر ترمب واصفا رئيس الأرجنتين: رجل وسيم للغاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري الاستثمارات الأمريكية والسياسات الإقليمية الخاصة باللاجئين، وذلك على إفطار عمل قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين في العاصمة بوينس أيرس في وقت لاحق أمس الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي «أنا صديق ماوريسيو منذ فترة طويلة»، مضيفا أن ماكري «رجل وسيم للغاية». وشدد ترمب على علاقته الشخصية الطيبة مع ماكري وأسرته.

وجه ماكري الشكر للولايات المتحدة لمساعدتها الاستثمارية لبلاده التي قال إنها كانت مفيدة في ضوء الأزمة المالية التي تواجهها الأرجنتين.

وكان ترمب وصل إلى الأرجنتين مساء الخميس لحضور قمة مجموعة العشرين.

ووصلت الطائرة الرئاسية (اير فورس وان) إلى بوينس أيرس ليل الخميس، وهبط ترمب من الطائرة برفقة السيدة الأولى ميلانيا، وتلاهما وزير الخارجية مايك بومبيو.