أمريكا وكندا والمكسيك توقع اتفاقية التجارة الحرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينا نيتو، اتفاقية تجارة حرة محدثة، على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين أمس.

وتحل النسخة الجديدة «يوسمكا» محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وقال ترمب إن الاتفاقية التي يسميها «يوسمكا»، هي «اتفاقية نموذجية من شأنها تغيير أفق التجارة للأبد»، وإنها ستفيد الطبقة العاملة.

وقال ترمب إنه يتوقع أن تصادق عليها برلمانات الدول الثلاث.

من جانبه شدد ترودو على اعتقاده أن الاتفاقية الجديدة «المحدثة» ستساعد الطبقة المتوسطة، وقال إنها ستبدد أوجه الغموض التي تحيط بالتجارة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي فيما أعلنت شركة «جنرال موتورز» إغلاق مصانعها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما أنه انتقد ترمب على خلفية الرسوم الأمريكية المستدامة على الفولاذ الكندي.

وجرى توقيع الاتفاق في اليوم الأخير الفعلي للرئيس المكسيكي في المنصب، وأشاد ترمب به بشدة، فيما شهد الاثنان «حدثا فارقا». وتحدث بينا نيتو عن «فصل جديد في تاريخنا المشترك».

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريتسيا فريلاند قالت الخميس إن بلادها في طريقها للتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمكسيك، حيث يعمل مسؤولون من الدول الثلاث بحماسة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية.

وأضافت فريلاند للصحفيين في بوينس أيرس على هامش مشاركتها في قمة مجموعة العشرين السنوية «هدفنا كان دائما التوقيع على هذه الاتفاقية في 30 نوفمبر».

وأضافت فريلاند «كما هو الحال دائما مع مثل هذه الاتفاقيات هناك تفاصيل يجب الانتهاء منها، ونحن نعمل جاهدين جدا في هذا الصدد».

وتابعت فريلاند «هذه الاتفاقيات ضخمة، وهناك عدد كبير من التفاصيل التقنية التي يجب أن يتم الانتهاء منها، وحقيقة أن هذا الاتفاق يأتي بثلاث لغات تضيف إلى مستوى التعقيد التقني، وأنه على هذا المستوى نحن فقط نتأكد من أن جميع النقاط وضعت على الحروف».

ونشر متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تغريدة بعد ذلك قال فيها إنه سيتم توقيع الاتفاقية التجارية الجديدة في بوينس أيرس الجمعة.

وقال المتحدث كاميرون أحمد «في بوينس أيرس سينضم رئيس الوزراء جاستن ترودو للرئيس دونالد ترمب والرئيس المكسيكي (إنريكي بينا نييتو) في مراسم توقيع على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية التي تعزز الاقتصاد والوظائف في كندا».

وذكرت أن المسؤولين الكنديين على اتصال مع نظرائهم الأمريكيين والمكسيكيين منذ لحظة وصولهم إلى بوينس أيرس، وسيعملون معهم طوال يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

واتفقت الدول الثلاث على اتفاق من حيث المبدأ ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، بعد 14 شهرا من محادثات انتهت باتفاق قائم على المساومة في اللحظة الأخيرة في 30 سبتمبر.