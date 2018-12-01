شكرا لقرائتكم خبر تدشين خدمة QR Code للوصول لقنوات التواصل الاجتماعي لمركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس أيرس في الأرجنتين علي الشمراني رمز الاستجابة السريعة QR Code الخاص بقنوات التواصل الاجتماعي للمركز، بحضور رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين، ورئيس تحرير صحيفة سبق الالكترونية علي الحازمي، وعدد من مسؤولي المركز.

وأوضح الشمراني أن التدشين يأتي استجابة لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي يولي المركز اهتمامه وعنايته لبيان الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لنشر الصورة الحقيقية والوجه المشرق الناصع للإسلام.

وقال إن تطوير الخدمات الالكترونية بالمركز سيسهم في التعريف بالبرامج والخدمات التي يقدمها المركز، وسيعكس حجم الدعم والاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة للمسلمين في كل مكان، ولا سيما المسلمين في قارة أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن تقنية رمز الاستجابة السريعة توفر إمكانية الوصول الفوري إلى روابط قنوات التواصل الاجتماعي للمركز، دون الاضطرار إلى إعادة كتابتها على متصفح الهاتف النقال.

وبين أنه يمكن أن تستخدم هذه التقنية الواعدة في تشفير المعلومات وتحويلها إلى رموز على بطاقات يمكن قراءتها باستخدام كاميرا الهاتف النقال، إضافة إلى ذلك يتميز رمز الاستجابة السريعة بإمكانية قراءته باستخدام هاتف نقال يحتوي على كاميرا وتطبيق يسمح بقراءة هذا النوع من الرموز، وهي أدوات واسعة الانتشار في عصرنا الحالي، مما يعد بمستقبل زاهر لهذه التقنية.

وأفاد بأن المركز يسعى للتيسير على الزوار باختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لغاتهم، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز عبر قنوات التواصل الاجتماعي لتسهيل الوصول للأهداف السامية التي أنشئ من أجلها المركز، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة للمملكة.