شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يبحث الترتيبات النهائية لتنظيم المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع وفد البنك الافريقى للتصدير والاستيراد برئاسة الدكتور بنيدكت اوراما رئيس مجلس ادارة البنك حيث استعرض اللقاء الترتيبات النهائية الخاصة بالمعرض الافريقى الاول للتجارة البينية والذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11- 17 ديسمبر المقبل .

حضر اللقاء ريتشمان دزينى مساعد رئيس مجلس ادارة البنك وكريستين ابو لحاف مدير ادارة التعاون الدولى بالبنك و كانايو اوانى المدير التنفيذى لمبادرة التجارة الافريقية بالبنك والمهندس حسام الشافعى رئيس قطاع بناء القدرات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات والمسئول عن ملف تنظيم المعرض.

وقال الوزير ان المعرض التجارى الأفريقى يعد الأول من نوعه فى أفريقيا، ويقام على مدار 7 أيام حيث يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرصاً لتبادل الأعمال وإبرام الصفقات التجارية بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية،مشيراً الى ان عدد الشركات التى اكدت مشاركتها فى المعرض بلغ 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

واوضح نصار ان فعاليات المعرض تتضمن عقد لقاءات ثنائية B2B بين الشركات الافريقية المشاركة وشركات عالمية من خارج القارة ،حيث تم دعوة عدد من التجار والمشترين من جميع انحاء العالم للمشاركة فى فعاليات المعرض ،لافتا الى ان المعرض التجارى يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة فى التجارة الإقليمية، والسعى إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج ، مع التركيز على الإنتاج الزراعى وتجهيز المنتجات الزراعية والتصنيع والخدمات.

ولفت الوزير الى ان المعرض يعمل على تسهيل توفير قنوات توزيع فعالة ومُجدية داخل القارة الافريقية من خلال إنشاء لوجستيات للنقل وأنظمة السداد للخدمات والتخزين بالإضافة إلى اتفاقيات تمويل المشترين التى ستساعد على تسريع وتيرة تدفق السلع والخدمات بين دول القارة والذى من شأنه تفعيل جهود إنشاء سوق تجارة حرة للقارة الافريقية.

وأضاف نصار أن المعرض سيركز على عدد كبير من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحه والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية .

ومن جانبه أوضح بنيدكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد أن البنك يقوم خلال الفترة الحالية بجولات مكثفة بدول القارة الإفريقية للترويج للمعرض وتنسيق مشاركتها ،مشيراً إلى أن البنك يبذل جهود كبيرة بالتعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح هذا المعرض وخروجه بالمستوى اللائق باسم وتاريخ مصر الرائد بالقارة الإفريقية .

وقال أوراما أن المعرض يعد من أكبر المعارض المقامة بالقارة الإفريقية خلال المرحلة الأخيرة ، لافتاً إلى أن المعرض والذى يعقد لأول مرة سيسهم فى إتاحة المعلومات التجارية لكافة المنتجين والمشتريين والمستلهكين بقارة إفريقيا كما سيسهم فى الربط بين اللاعبين الرئيسين بالقارة فى القطاعين الصناعى والتجارى ويسهم فى تعزيز فرص التعاون الإستثمارى بين دول القارة الإفريقية .

وقال حسام الشافعى رئيس قطاع بناء القدرات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات والمسئول عن ملف التنظيم ان المعرض سيتضمن تنظيم يوم وطنى لكل دولة لعرض امكانياتها وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية للقارة ، حيث ينقسم هذا اليوم لقسمين رئيسين وهما قسم للعروض الفنية والترفيهية والفنون الشعبية تعبر عن ثقافة كل بلد وقسم لعرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية.

واوضح انه سيتم تخصيص مكان عرض كبير للجهات الحكومية المصرية من وزارة الخارجية والسياحة والثقافة والتجارة والصناعة والاستثمار سيتم من خلاله تقديم فعاليات ترفيهية وثقافية وعرض للفنون الشعبية والفلكورية والتعريف بالسياحة والحضارة المصرية بجانب المجال التجارى والصناعى والاستثمار فى مصر بهدف تعريف الدول الافريقية بإمكانيات مصر السياحية والترفيهية والصناعة والتجارة والاستثمار ، كما سيتم خلال المعرض عرض المشروعات المصرية العملاقة فى قاعات عرض 3D لجذب الزائرين والمستثمرين، لافتا الى انه سيتم على هامش المعرض توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة فى المعرض.