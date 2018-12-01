"المالية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات.. تعرف على التفاصيل

كتب: سمر إيهاب
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن مزاد لبيع سيارات وبضائع، يوم الاثنين 3/12/2018، كالتالي:
أولا: سيارات جهات حكومية:
لبيع سيارات ملاكي ماركات كيا، وسوزوكي، وداتسون، وشاهين، ونصر، وهونداي، وميتسوبيشي، وشيفروليه.
ثانيا: بضائع هيئة السكة الحديد:
ثالثا: بضائع جهات حكومية لبيع أجهزة اتصالات، وأجهزة كمبيوتر، أدوات منزلية، أجهزة تكييف:
وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة، وتبدأ الجلسة الساعة 12 ظهرا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية...
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