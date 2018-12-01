"المالية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات.. تعرف على التفاصيل

كتب: سمر إيهاب

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن مزاد لبيع سيارات وبضائع، يوم الاثنين 3/12/2018، كالتالي:

أولا: سيارات جهات حكومية:

لبيع سيارات ملاكي ماركات كيا، وسوزوكي، وداتسون، وشاهين، ونصر، وهونداي، وميتسوبيشي، وشيفروليه.

ثانيا: بضائع هيئة السكة الحديد:

ثالثا: بضائع جهات حكومية لبيع أجهزة اتصالات، وأجهزة كمبيوتر، أدوات منزلية، أجهزة تكييف:

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة، وتبدأ الجلسة الساعة 12 ظهرا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية...