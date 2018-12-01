شكرا لقرائتكم أرباح «تجزئة الأغذية» تتراجع 39 في المئة خلال 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 21:49

تراجعت الأرباح الصافية لشركات قطاع تجزئة الأغذية المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الى 193 مليون ريال (51 مليون دولار)، في مقابل 315 بليون ريال (84 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 39 في المئة.



أما أرباح شركات تجزئة الأغذية عن الربع الثالث من العام الحالي فبلغت 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار)، في مقابل 151 مليون ريال (40 مليون دولار) للربع الثالث 2017، بتراجع 175 في المئة، وفي مقابل 64 مليون ريال (9.6 مليون دولار) للربع السابق، بنسبة هبوط 15 في المئة.

وجاءت شركة أسواق عبدالله العثيم الصدارة بين شركات القطاع الرابحة بعد استحواذها على 98 في المئة من الأرباح الصافية عن الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغت 196 مليون ريال في مقابل 282 مليون ريال للفترة نفسها من 2017 بتراجع 30.6 في المئة، فيما بلغ اجمالي الربح 1.056 بليون ريال في مقابل 995 مليون ريال بزيادة 6.2 في المئة، وصعد الربح التشغيلي بنسبة 2.4 في المئة الى 176.4 مليون ريال في مقابل 172.3 مليون ريال، تراجعت معها ربحية السهم الى 2.17 ريال في مقابل 3.13 ريال للتسعة أشهر الاولى من 2017، أما مبيعات الشركة عن الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي فبلغت 5.565 بليون ريال في مقابل 5.260 بليون ريال بارتفاع 9 في المئة.

وأعادت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ان نتائج الفترة المماثلة تضمنت دخل من عمليات غير مستمرة بعد الزكاة بقيمة 106.86 مليون ريال عائدة من تشغيل وبيع المجمع التجاري في مدينة حائل وبعد استبعاد اثر العمليات غير المستمرة من الفترة المماثلة تكون الأرباح الصافية للفترة الحالية أعلى من الفترة المماثلة بنسبة 11.74 في المئة، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو المبيعات بنسبة 5.81 في المئة نتيجة التوسع في الفروع الجديدة، والوفر في مصاريف التمويل نتيجة السداد المبكر للقروض طويلة الأجل، وتضمنت نتائج الفترة المقابلة تسجيل خسائر حريق وقع في احد فروع الشركة بمبلغ 3.5 مليون ريال وتم استلام التعويض في الربع الرابع من عام 2017.

وبلغت أرباح أسواق عبدالله العثيم عن الربع الثالث من العام الحالي 54.3 مليون ريال في مقابل 150.6 مليون ريال للفترة نفسها من 2017 بتراجع 64 في المئة، وفي مقابل 74.1 مليون ريال للربع السابق بتراجع 26.7 في المئة، فيما بلغت مبيعات الشركة عن الربع الثالث 1.74 بليون ريال في مقابل 1.63 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 7.1 في المئة، وفي مقابل 2.02 بليون ريال للربع السابق بتراجع 13.7 في المئة.

وارجعت الشركة تراجع الارباح في الثالث 2018 مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات بنسبة 13.7 في المئة، وذلك نتيجة وقوع موسم رمضان في الربع الثاني، وانخفاض إيرادات النشاط العقاري، وزيادة مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع أرباح الشركة من الشركات الزميلة.

وبلغت الأرباح الصافية للشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي 3.51 مليون ريال في مقابل 50 مليون ريال للفترة نفسها من 2017 بتراجع 93 في المئة، تراجعت معها ربحية السهم الى 0.08 ريال في مقابل 1.11 ريال، وتراجع اجمالي الربح الى 353 مليون ريال في مقابل 370 مليون ريال بتراجع 1.75 في المئة، وهبط الربح التشغيلي بنسبة 72 في المئة الى 17 مليون ريال في مقابل 60 مليون ريال، وكانت مبيعات الشركة عن الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي تراجعت الى 1.4 بليون ريال في مقابل 1.43 بليون ريال بتراجع 1.76 في المئة.

وأعادت اسواق المزرعة تراجع الى انخفاض إيرادات الفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 25.1 مليون ريال، إضافة إلى انخفاض هامش الربح بسبب كثرة العروض التسويقية والترويجية المقدمة للزبائن خلال الفترة الحالية مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح للفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 16.8 مليون ريال.

وكذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات للفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 26.4 مليون ريال وذلك بسبب زيادة عدد فروع أسواق المزرعة 11 فرع ليصبح عدد الفروع 81 فرع بنهاية الفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بعدد 70 فرع بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق وزيادة عدد فروع عالم المغامرات فرع واحد ليصبح عدد الفروع 12 فرع بنهاية الفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بعدد 11 فرع بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق إضافة إلى زيادة المصاريف الحكومية.

وحققت أسواق المزرعة ارباحا صافية عن الربع الثالث من العام الحالي قدرها 3.2 مليون ريال في مقابل ربح قدره 7.2 مليون ريال للفترة نفسها من 2017 بتراجع 55 في المئة، وفي مقابل خسارة 11.86 مليون ريال للربع السابق.

أما مجموعة أنعام القابضة فحققت خسارة صافية عن الأشهر التسعة الاولى بلغت 6.33 مليون ريال في مقابل خسارة 17.4 مليون ريال بتراجع في الخسارة 64 في المئة، تراجعت معها خسارة السهم الى 0.32 ريال في مقابل خسارة 0.89 ريال.

أما الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) فأعلنت عن عدم تمكنها من إعلان نتائجها المالية للربع الثالث في الوقت المحدد وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية في انعقادها الأول لاختيار مراجع الحسابات الخارجي علما بأنه ثم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية في مقر الشركة في 30 تشرين الاول (أكتوبر) 2018، ولم يكتمل النصاب وكانت نسبة الحضور 3.99 في المئة وسيتم الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية القادم فور الانتهاء من موافقة الجهات المختصة.