شكرا لقرائتكم 7.4 بليون ريال القيمة السوقية لشركات القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 22:08

يتكون قطاع تجزئة الاغذية من 4 شركات مساهمة، تبلغ قيمتها السوقية بحسب إغلاق الأسبوع الماضي 7.4 بلايين ريال، تمثل 0.41 في المئة من السوق السعودية، فيما تبلغ رؤوس أموال شركات تجزئة الاغذية 1.646 بليون ريال، منها 900 مليون ريال رأسمال شركة أسواق عبدالله العثيم، و450 مليون ريال رأسمال أسواق المزرعة، ثم مجموعة أنعام القابضة برأسمال 196 مليون ريال، وتُعد الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) أقل شركات القطاع بأسمال قدره 100 مليون ريال.



شكرا لقرائتكم خبر عن 7.4 بليون ريال القيمة السوقية لشركات القطاع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الحياة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الحياة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .