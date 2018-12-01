شكرا لقرائتكم دراسة تكشف تأثير مثبطات الناقل المشارك صوديوم- جلوكوز على مرضى السكري من النوع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ يوم في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:11

كشفت أسترا زينيكا، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لعملياتها عن نتائج تجربتها حول علاقة أمراض القلب والأوعية الدموية بمرض السكري من النوع الثاني وهي تعد أكبر دراسة تجرى على مثبطات الناقل المشارك صوديوم-جلوكوز (SGLT2) حتى الآن.



ونجحت دراسة «DECLARE» في تحقيق أهدافها الأولية من حيث التأكيد على السلامة الأولية لمختلف الأعراض المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية للمرضى الذين خضعوا لهذه التجربة. ويعد قصور القلب أحد أوائل أمراض القلب والأوعية الدموية وأكثرها شيوعاً وخطورةً التي قد تصيب مرضى السكري من النوع الثاني. كما وترتبط العديد من الوفيات المفاجئة لدى مرضى السكري بالاختلال الوظيفي وضعف البطين بالمقارنة مع الإصابة بنوبات نقص تروية عضلة القلب.

وتقدم نتائج تجربة «DECLARE-TIMI 58» أدلة دامغة على أن أدوية السكري التي تحتوي على هذه المثبطات تساعد في تلبية الحاجات الطبية الأساسية لدى مجموعة متنوعة من المرضى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. وشملت الدراسة أكثر من 17 ألف مريض في 33 دولة، وأظهرت انخفاضاً كبيراً في الحاجة إلى دخول المستشفى بسبب قصور القلب او الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة وصلت إلى 17في المئة مقابل العلاجات الأخرى التي كان يتناولها المرضى.

وأكدت تجربة «DECLARE-TIMI 58» أيضاً على مدى سلامة هذا النوع من المركبات الدوائية، والتي استوفيت مؤشرات السلامة الأولية التي وضعت مقابل الدواء الوهمي، ما يدل على عدم تسجيل زيادة في مركب «MACE»، الذي يعرّف على أنه الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية أو النوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب) أو السكتة الدماغية.

وفيما يتعلق بتدابير السلامة الأخرى ذات الصلة، أظهرت التجربة عدم ظهور أي مشكلات عند تناول الأدوية التي تحوي مثبطات SGLT2 مقابل العلاج الوهمي في عمليات البتر (1,4 في المئة مقابل 1,3 في المئة ) والكسور (5,3 في المئة مقابل 5,1 في المئة ) وسرطان المثانة (0,3 في المئة مقابل 0,5 في المئة ) أو غرغرينا فورنييه (حالة واحدة مقابل 5 حالات). بينما كانت حالات الإصابة بالاعتلال الكيتوني السكري (0,3 في المئة مقابل 0,1 في المئة ) والالتهابات التناسلية (0,9 في المئة مقابل 0,1 في المئة ) نادرة الحدوث.

وتعتبر نتائج هذه التجربة الفريدة مهمةً بشكل خاص، وذلك لأن قصور القلب يعد أحد المضاعفات المبكرة والمتكررة لمرض السكري، والذي ينتج عنه عبء اجتماعي واقتصادي كبير. ويمكن لمثبطات SGLT2 أن تلعب دوراً محورياً في تحسين رعاية المرضى، وقد أظهرت الدراسات العلمية الحديثة التأثيرات الإيجابية لهذه المثبطات على القلب والأوعية الدموية.