السعودية في 7 مؤشرات عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تباينت مراكز دول مجموعة العشرين في قوائم 7 مؤشرات عالمية هي: الشفافية، العطاء العالمي، السعادة، الابتكار العالمي، الأمن الغذائي، مؤشر التنافسية، مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

مؤشر العطاء العالمي 2017، ترتيب دول العشرين ضمن 140 دولة

الأرجنتين 83

أستراليا 06

البرازيل 75

كندا 07

الصين 138

فرنسا 76

ألمانيا 19

الهند 81

إندونيسيا 02

إيطاليا 84

اليابان 111

المكسيك 106

السعودية 48

جنوب أفريقيا 24

كوريا الجنوبية 62

المملكة المتحدة 11

الولايات المتحدة 05

مؤشر السعادة 2017، ترتيب دول العشرين ضمن 155 دولة

الأرجنتين 24

أستراليا 10

البرازيل 22

كندا 7

الصين 79

فرنسا 31

ألمانيا 16

الهند 122

إندونيسيا 81

إيطاليا 48

اليابان 51

المكسيك 25

روسيا 49

السعودية 37

جنوب أفريقيا 101

كوريا الجنوبية 55

تركيا 69

المملكة المتحدة 19

الولايات المتحدة 14

مؤشر الابتكار العالمي 2017، ترتيب دول العشرين ضمن 127 دولة

الأرجنتين 76

أستراليا 23

البرازيل 69

كندا 18

الصين 22

فرنسا 15

ألمانيا 9

الهند 60

إندونيسيا 87

إيطاليا 29

اليابان 14

المكسيك 58

روسيا 45

السعودية 55

جنوب أفريقيا 57

كوريا الجنوبية 11

تركيا 43

المملكة المتحدة 5

الولايات المتحدة 4

مؤشر الأمن الغذائي 2017، ترتيب دول العشرين ضمن 113 دولة

الأرجنتين 40

أستراليا 5

البرازيل 38

كندا 9

الصين 45

فرنسا 8

ألمانيا 7

الهند 74

إندونيسيا 69

إيطاليا 22

اليابان 18

المكسيك 43

روسيا 41

السعودية 32

جنوب أفريقيا 44

كوريا الجنوبية 24

تركيا 49

المملكة المتحدة 03

الولايات المتحدة 02

مؤشر الشفافية 2017، ترتيب دول العشرين ضمن 180 دولة

الأرجنتين 85

أستراليا 13

البرازيل 96

كندا 8

الصين 77

فرنسا 23

ألمانيا 12

الهند 81

إندونيسيا 96

إيطاليا 54

اليابان 20

المكسيك 135

روسيا 135

السعودية 57

جنوب أفريقيا 71

كوريا الجنوبية 51

تركيا 81

المملكة المتحدة 8

الولايات المتحدة 16

الأرجنتين 92

أستراليا 21

البرازيل 80

كندا 14

الصين 27

فرنسا 22

ألمانيا 5

الهند 40

إندونيسيا 36

إيطاليا 43

اليابان 9

المكسيك 51

روسيا 38

السعودية 30

جنوب أفريقيا 61

كوريا الجنوبية 26

تركيا 53

المملكة المتحدة 8

الولايات المتحدة 2

الأرجنتين 63

أستراليا 7

البرازيل 38

كندا 9

الصين 32

فرنسا 8

ألمانيا 24

الهند 23

إندونيسيا 70

إيطاليا 31

اليابان 11

المكسيك 28

روسيا 10

السعودية 46

جنوب أفريقيا 58

كوريا الجنوبية 13

تركيا 43

المملكة المتحدة 12

الولايات المتحدة 2

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