السعودية في 7 مؤشرات عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تباينت مراكز دول مجموعة العشرين في قوائم 7 مؤشرات عالمية هي: الشفافية، العطاء العالمي، السعادة، الابتكار العالمي، الأمن الغذائي، مؤشر التنافسية، مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
مؤشر العطاء العالمي 2017، ترتيب دول العشرين ضمن 140 دولة
- الأرجنتين 83
- أستراليا 06
- البرازيل 75
- كندا 07
- الصين 138
- فرنسا 76
- ألمانيا 19
- الهند 81
- إندونيسيا 02
- إيطاليا 84
- اليابان 111
- المكسيك 106
- السعودية 48
- جنوب أفريقيا 24
- كوريا الجنوبية 62
- المملكة المتحدة 11
- الولايات المتحدة 05
مؤشر السعادة 2017، ترتيب دول العشرين ضمن 155 دولة
- الأرجنتين 24
- أستراليا 10
- البرازيل 22
- كندا 7
- الصين 79
- فرنسا 31
- ألمانيا 16
- الهند 122
- إندونيسيا 81
- إيطاليا 48
- اليابان 51
- المكسيك 25
- روسيا 49
- السعودية 37
- جنوب أفريقيا 101
- كوريا الجنوبية 55
- تركيا 69
- المملكة المتحدة 19
- الولايات المتحدة 14
مؤشر الابتكار العالمي 2017، ترتيب دول العشرين ضمن 127 دولة
- الأرجنتين 76
- أستراليا 23
- البرازيل 69
- كندا 18
- الصين 22
- فرنسا 15
- ألمانيا 9
- الهند 60
- إندونيسيا 87
- إيطاليا 29
- اليابان 14
- المكسيك 58
- روسيا 45
- السعودية 55
- جنوب أفريقيا 57
- كوريا الجنوبية 11
- تركيا 43
- المملكة المتحدة 5
- الولايات المتحدة 4
مؤشر الأمن الغذائي 2017، ترتيب دول العشرين ضمن 113 دولة
- الأرجنتين 40
- أستراليا 5
- البرازيل 38
- كندا 9
- الصين 45
- فرنسا 8
- ألمانيا 7
- الهند 74
- إندونيسيا 69
- إيطاليا 22
- اليابان 18
- المكسيك 43
- روسيا 41
- السعودية 32
- جنوب أفريقيا 44
- كوريا الجنوبية 24
- تركيا 49
- المملكة المتحدة 03
- الولايات المتحدة 02
مؤشر الشفافية 2017، ترتيب دول العشرين ضمن 180 دولة
- الأرجنتين 85
- أستراليا 13
- البرازيل 96
- كندا 8
- الصين 77
- فرنسا 23
- ألمانيا 12
- الهند 81
- إندونيسيا 96
- إيطاليا 54
- اليابان 20
- المكسيك 135
- روسيا 135
- السعودية 57
- جنوب أفريقيا 71
- كوريا الجنوبية 51
- تركيا 81
- المملكة المتحدة 8
- الولايات المتحدة 16
- الأرجنتين 92
- أستراليا 21
- البرازيل 80
- كندا 14
- الصين 27
- فرنسا 22
- ألمانيا 5
- الهند 40
- إندونيسيا 36
- إيطاليا 43
- اليابان 9
- المكسيك 51
- روسيا 38
- السعودية 30
- جنوب أفريقيا 61
- كوريا الجنوبية 26
- تركيا 53
- المملكة المتحدة 8
- الولايات المتحدة 2
- الأرجنتين 63
- أستراليا 7
- البرازيل 38
- كندا 9
- الصين 32
- فرنسا 8
- ألمانيا 24
- الهند 23
- إندونيسيا 70
- إيطاليا 31
- اليابان 11
- المكسيك 28
- روسيا 10
- السعودية 46
- جنوب أفريقيا 58
- كوريا الجنوبية 13
- تركيا 43
- المملكة المتحدة 12
- الولايات المتحدة 2
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