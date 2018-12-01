شكرا لقرائتكم خبر أحاديث الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بوينس أيرس

بدأت أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أمس، حيث رأس وفد المملكة إلى القمة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وفور وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، فيما التقى الأمير محمد بن سلمان قبيل انعقاد القمة بعدد من قادة الدول المشاركة، وعقد لقاءات ودية معهم.

والتقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة، بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمالها.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، والمستشار بالديوان الملكي وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

كما يضم الوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض الخنيني.