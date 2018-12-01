شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، ملتقى توظيفى اليوم السبت، بمدينة العاشر من رمضان لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب،ويفتتح الملتقى التوظيفى محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر، ومحافظ الشرقية ممدوح غراب، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين.

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