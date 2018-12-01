شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى المفروشات: المساندة لم يتم صرفها و5٪ زيادة فى الصادرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات ، أن المساندة التصديرية التى وافقت على صرفها وزارة المالية للشركات ،والبالغة 504 ملايين جنيه لم تصرف حتى الان.
وأضاف سعيد أحمد لـ ”الخليج 365” ، لابد من صرف المساندة للشركات لزيادة قدرتها التنافسية مع بقية الدول ،ولا سيما أن الدول فى شرق أسيا تدعم قطاعات التصدير بشكل كبير.
وحول صادرات المفروشات قال سعيد ، إنها زادت بنسبة 5٪ فى شهر أكتوبر الماضى ،مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، وبلغت نحو 44 مليون دولار ، مضيفا أن أهم المشاركة خلال الفترة المقبلة ستكون فى معرض هايم تكستايل فى فرانكفورت بألمانيا فى يناير المقبل بمشاركة نحو 44 شركة مصرية من بين 3 آلاف شركة عالمية.
شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى المفروشات: المساندة لم يتم صرفها و5٪ زيادة فى الصادرات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .