شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى المفروشات: المساندة لم يتم صرفها و5٪ زيادة فى الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات ، أن المساندة التصديرية التى وافقت على صرفها وزارة المالية للشركات ،والبالغة 504 ملايين جنيه لم تصرف حتى الان.

وأضاف سعيد أحمد لـ ”الخليج 365” ، لابد من صرف المساندة للشركات لزيادة قدرتها التنافسية مع بقية الدول ،ولا سيما أن الدول فى شرق أسيا تدعم قطاعات التصدير بشكل كبير.

وحول صادرات المفروشات قال سعيد ، إنها زادت بنسبة 5٪ فى شهر أكتوبر الماضى ،مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، وبلغت نحو 44 مليون دولار ، مضيفا أن أهم المشاركة خلال الفترة المقبلة ستكون فى معرض هايم تكستايل فى فرانكفورت بألمانيا فى يناير المقبل بمشاركة نحو 44 شركة مصرية من بين 3 آلاف شركة عالمية.