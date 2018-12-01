شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تختتم تداولات أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري إيجابية مع الآمال حيال ملف التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع والشهر الجاري على اللون الأخضر لنشهد أفضل أداء أسبوعي لمؤشر ناسداك المجمع في سبعة أعوام في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي ووسط آمال المستثمرين في توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظره الرئيس الصيني شي جينبينج لاتفاق تجاري خلال اجتماعهم غداً على هامش قمة مجموعة العشرين.

هذا وقد شهد كل من مؤشر داو جونز الصناعي الذي أوضح أفضل أداء أسبوعي لها في عامين ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالإضافة إلى مؤشر ناسداك المجمع مكاسب محدودة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في أعقاب خسائرهم الموسعة الشهر الماضي، وذلك مع عودة أمال الأسواق في حلحلة التوترات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تنذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، والذي أعرب من خلالها عن اعتقده بأن مستويات الفائدة الحيادية ستكون منخفضة وأنه من الضروري الحفاظ على استقرار تطلعات التضخم للمدى الطويل.

كما نوه ويليامز إلى الحاجة لدراسة بدائل إطار عمل السياسة النقدية الحالية، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 66.4 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى لاتساع عند 58.6، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

ونود الإشارة لكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري قد أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يأخذ نهج أكثر مرونة في عام 2019.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه يوم الأربعاء الماضي في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفع بنسبة 0.79% أي بنحو 199.62 نقطة عند مستويات 25,538.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.82% أي بنحو 22.41 نقطة ليختتم عند مستويات 2,760.17 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.79% أي بنحو 57.45 ليختتم عند مستويات 7,330.54 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير القادم انخفضت 0.36% لتتداول حالياً عند 1,226.00$ مقارنة مع الافتتاحية عند 1,230.40$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.43% إلى مستويات 97.20 موضحاً مقارنة بالافتتاحية عند 96.78.

على الصعيد الأخر، انخفضت أسعار النفط خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 1.01% لتتداول عند 50.93$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 51.45$ للبرميل، كما ارتفعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 1.34% ليتداول عند 58.71$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 59.51$ للبرميل.