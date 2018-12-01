- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال ستيلار بيوتكنولوجيز لمجمل العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ستيلار اليوم الجمعة عن نتائج أعمال مجمل العام المالي 2018 والمنقضي في 30 من أيلول/سبتمبر الماضي والتي أظهرت تراجع مجمل العائدات خلال العام المالي 2018 إلى 211.8$ ألف مقابل 228.3$ ألف خلال العام المالي 2017.
في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة ستيلار بيوتكنولوجيز في بورصة ناسداك بنسبة 10.89% أي بنحو 0.11 نقطة إلى مستويات 1.12$ للسهم الواحد.
هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة ستيلار لمجمل العام المالي 2018 اتساع صافي الخسائر إلى ما قيمته 5,039$ مليون أو 1.76$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 5,031$ مليون أو 3.44$ للسهم الواحد خلال العام المالي السابق والمنقضي مع نهاية أيلول/سبتمبر من عام 2017.
شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال ستيلار بيوتكنولوجيز لمجمل العام المالي 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .