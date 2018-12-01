شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال ستيلار بيوتكنولوجيز لمجمل العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ستيلار اليوم الجمعة عن نتائج أعمال مجمل العام المالي 2018 والمنقضي في 30 من أيلول/سبتمبر الماضي والتي أظهرت تراجع مجمل العائدات خلال العام المالي 2018 إلى 211.8$ ألف مقابل 228.3$ ألف خلال العام المالي 2017.

في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة ستيلار بيوتكنولوجيز في بورصة ناسداك بنسبة 10.89% أي بنحو 0.11 نقطة إلى مستويات 1.12$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة ستيلار لمجمل العام المالي 2018 اتساع صافي الخسائر إلى ما قيمته 5,039$ مليون أو 1.76$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 5,031$ مليون أو 3.44$ للسهم الواحد خلال العام المالي السابق والمنقضي مع نهاية أيلول/سبتمبر من عام 2017.