شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذرة للأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذرة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر ولتعد بصدد مكاسب أسبوعية وثاني مكاسب شهرية لها على التوالي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعملاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومصدر للذرة عالمياً.

في تمام الساعة 08:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذرة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 1.21% إلى 3.7775$ للبوشل موضحة الأعلى لها في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 3.7325$ للبوشل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.46% إلى مستويات 97.22 مقارنة بالافتتاحية عند 96.78.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أظهران تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 50.2، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.4 مقابل 53.9، أسوء من التوقعات عند 53.8.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، والذي أعرب من خلالها عن اعتقده بأن مستويات الفائدة الحيادية ستكون منخفضة وأنه من الضروري الحفاظ على استقرار تطلعات التضخم للمدى الطويل.

كما نوه ويليامز إلى الحاجة لدراسة بدائل إطار عمل السياسة النقدية الحالية، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 66.4 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى لاتساع عند 58.6، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

على الصعيد الأخر، فقد كشفت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي عن تقرير عمليات التفتيش على المحاصيل للتصدير والذي أوضح أنه تم فحص 1.12 مليون طن متري من الذرة خلال الأسبوع المنقضي في 22 من هذا الشهر مقابل فحص 846.0 ألف طن متري في الأسبوع السابق ومقارنة بفحص 643.3 ألف طن متري في نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ بذلك مجمل عمليات التفتيش على محاصيل الذرة المعدة للتصدير للعام التسويقي الذي بداء مع مطلع أيلول/سبتمبر 13.1 مليون طن مقابل 7.28 في نفس الفترة من العام الماضي.