شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محل ضيافة بالدمام يدار بعمالة مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن القسم النسائي بمكتب عمل الدمام والتنمية الاجتماعية، وبمرافقة الجهات المختصة، من مداهمة الفيلا التي تم تحويلها إلى دار ضيافة، لتكتشف أن الدار ليست مرخصة بالإضافة إلى جملة من المخالفات، أبرزها توظيف عمالة مخالفة وكذلك استضافة الأطفال وسط بيئة غير مناسبة.

ولم تجد إحدى دور الضيافة بمدينة الدمام طريقة للتسويق لنفسها سوى الادعاء بأن لديها موظفات مختصات في علاج اضطرابات الصوت والكلام في طريقة لكسب أكبر عدد من المنتسبين، ولكن احتيالهم لم يدم طويلا.

وأوضح مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني أنه تم مداهمة دور الضيافة من القسم النسائي بعمل الدمام برئاسة إيمان الزهراني وأماني الدرويش وصالحة الأحمري وندى منشي وهدى الكهلان، والتنمية الاجتماعية ممثلة في حنان الجميعة المشرفة العامة على وحدات مركز التنمية بالدمام، وهديل آل جلبان قائدة وحدة التأسيس في المركز بالدمام، مع الجهات المختصة وتمت مداهمة الفيلا وهي تعتبر دار ضيافة مخالفة لعدة مخالفات عمالية ونظامية.

واتضح أن محل المداهمة يعمل بدون تراخيص، حيث تفاجأ القسم والجهات المختصة بوجود حوش خاص بالدجاج والطيور وبعض الحيوانات الأليفة، كما تم وضع الأطفال داخل المنزل في غرف غير مهيئة ولا تصلح أن تكون دار ضيافة، وتمت مداهمة الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة بحق القائمين على الدار، كما تم إخلاء الدار من الموظفين والأطفال وإغلاق الدار.

وذكر الزهراني أن مداهمة دار الضيافة تأتي ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لإغلاق دور الضيافة غير المرخصة، بعد رصد جملة من المخالفات والتجاوزات في العديد من الجوانب أبرزها ما يتعلق بالتوظيف وبيئة العمل.