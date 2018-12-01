شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: أسعار النفط الحالية مناسبة للجميع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في مقابلة مع وكالة تاس للأنباء نُشرت أمس الجمعة، إن منتجي ومستهلكي النفط مرتاحون للأسعار الحالية للخام.
وقبيل اجتماع بين أوبك والمنتجين المستقلين، من المقرر عقده في فيينا الأسبوع المقبل، قال نوفاك أيضا لتاس: إن المنتجين سيتوصلون إلى اتفاق بشأن مستقبل اتفاق إنتاج النفط للعام المقبل بحلول موعد الاجتماع.
وأضاف أن روسيا تخطط للإبقاء على متوسط مستوى إنتاج النفط المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية العام، وإن شركات النفط الروسية اتفقت على تعديل مستويات إنتاج الخام في 2019 إذا لزم الأمر. (رويترز)
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