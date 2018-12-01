توقع ارتفاع إيرادات مؤسسة النفط الليبية 73%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أنها تتوقع أن تبلغ إيراداتها من الخام ومبيعات المنتجات النفطية 23.7 مليار دولار في 2018، بزيادة 73 في المئة عن العام السابق.

وقالت المؤسسة: إن إيرادات أكتوبر/ تشرين الأول بلغت أعلى مستوى منذ بداية 2018 عند 2.87 مليار دولار.

(رويترز)