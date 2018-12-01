17.3 %زيادة تجديد الرخص التجارية في دبي خلال أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن معاملات تجديد الرخص التجارية شكلت نحو 12,989 معاملة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 بنسبة زيادة قدرها 17.3% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول (11,072 معاملة)، وتم إنجاز 5,758 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة قدرها 11.9% مقارنة بشهر سبتمبر 2018 (5,146 معاملة).

تتمثل خدمة «التجديد التلقائي» في إرسال رسالة نصية لأصحاب الرخص التجارية لإعلامهم بموعد تجديد الرخص (قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الترخيص)، وقنوات الحصول على الخدمة، وكيفية إتمام إجراءات التجديد تلقائياً. وتغطي الخدمة أكثر من 2200 نشاط تجاري أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي.

وتأتي خدمة التجديد التلقائي في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021، حيث تعد الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

ويجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية، حيث يسعى القطاع إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

التجديد في دقيقتين

يتم خلال خدمة «التجديد التلقائي» تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط وخلال أقل من دقيقتين، حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية. ويمكن للمتعامل أيضاً الدخول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي DED Business سواء كان لديه اسم مستخدم، أو يمكن الدخول عن طريق زائر لمرة واحدة فقط للحصول على الخدمة.

ويوجد 4 من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطان لدائرة السياحة والترويج التجاري وهما: تنظيم رحلات سياحية داخلية وتنظيم رحلات سياحية خارجية. وأكد على أن خدمة التجديد التلقائي تشمل جميع الرخص التي تشارك رخصة أخرى نفس الموقع.

ويجب توافر شرط واحد فقط لتجديد الرخصة التجارية، حيث ينبغي التأكد من سريان عقد إيجار موقع الرخصة، وفي حال تطلب الأمر تجديد عقد الإيجار، يترتب توثيق العقد من أحد المكاتب المعتمدة لهيئة التنظيم العقاري (إيجاري). وبإمكان المتعاملين تجديد الترخيص أكثر من سنة وبحد أقصى 4 سنوات بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وفي حال التجديد أكثر من سنة، يتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة - عدد السنوات). ويجب أن يكون موقع الشركة نفس الموقع السابق.

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي»، أو الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني، ويمكنهم أيضاً الدفع نقداً أو عن طريق الشيكات عبر مراكز الخدمة المعتمدة والبنوك التالية: «الإمارات الإسلامي»، و«بنك دبي التجاري»، و«نور بنك»، و«آفاق للتمويل»، بالإضافة إلى الخصم المباشر عن طريق الحساب الخاص للمتعامل عبر «بنك دبي التجاري»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك المشرق»، و«الإمارات الإسلامي».