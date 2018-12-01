الشركات الإماراتية تتصدر جوائز مشاريع «ميد» 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتلت شركة «إيه إس جي سي» المرتبة الأولى على قائمة «ميد» لأفضل الشركات في دول التعاون الخليجي في فئة شركات المقاولات، واحتلت دالسكو المرتبة الأولى في فئة المصنعين والموردين. وضمت القائمة أربع شركات إماراتية في المراكز الأولى هي«دالسكو» و«دوكاب» و«شركة مركز دبي المالي العالمي» و«إيه إس جي سي». كما منحت المجلة المهندسة ميثا بن عدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة طرق ومواصلات دبي، جائزة «إنجاز العمر».

وخصصت الجائزة للشركات والأشخاص الذين تميز أداؤهم بدعم البيئة المستدامة ودعم قضايا الموظفين والعاملين التي تطور مستويات حياتهم وتشجعهم على الابتكار، فضلا عن أداء الشركات على أساس سنوي.

ووصفت لجنة التحكيم شركة «إيه إس جي سي» بأنها تثير الإعجاب في دفعها باتجاه التطوير المستمر في مختلف أنشطتها وتبنيها أحدث التقنيات والتزامها بتحقيق أعلى معايير الاستدامة وأدائها الآمن بحيث ترسي معايير أداء قطاع المقاولات على صعيد المنطقة.

ومنحت اللجنة شركة مركز دبي المالي العالمي درجة «الوصيف» في مجال التطوير العقاري، حيث تميزت بالابتكار وتوفير تقنيات جديدة منها تقنية «بلوك تشين» واعتماد أنظمة البناء المتطورة.

وفازت شركة «دالسكو» بجائزة المصنع والمورد الأول من خلال حرصها على التميز في رؤيتها، لتقديم الخدمات التي تؤثر في حياتنا اليومية. وجاءت شركة دوكاب «وصيفة» لشركة دالسكو في الفئة لتميزها بالتفوق في الأداء في ظروف السوق الصعبة عام 2017.

كما أثنت المجلة على أداء المهندسة ميثا بن عدي ودورها الريادي في تنفيذ عدد من مشاريع المواصلات المبتكرة والرائدة زاد عددها على مدى 14 عاماً عن 170 مشروعاً بتكاليف تجاوزت 60 مليار درهم.

وضمت القائمة 16 شركة موزعة على مختلف أنواع النشاط. وفازت شركة «بنتاغون فريت» بجائزة أفضل شركة دعم لوجستي، وشركة «رويال هوسبيتال» البحرينية بجائزة أفضل شركة رعاية صحية. وفازت شركة«أكوا باور» بجائزة أفضل شركة طاقة متجددة. كما فازت شركة «ديستانس استوديو» بجائزة أفضل شركة هندسة معمارية وشركة «سيمنز» بجائزة الطاقة، وشركة «سي تي إم 360» بجائزة التقنية. وفازت شركة «بلاك أند وايت» بجائزة أفضل استشاري، كما فازت شركة «إيكوكوست» بجائزة أفضل مبادرة في مجال الاستدامة،وشركة سامبا بجائزة الخدمات المالية، وفازت شركة «سنتيرلنج أند ويلسون» بجائزة أفضل شركة مقاولات تخصصية، وفازت شركة «مالتبلكس» بمركز الوصيف في فئة المقاولات، كما فازت شركة وقاص العدوي بجائزة أفضل شركة يقودها رجل، وفازت شركة«تشايلد إيرلي إنترفنشين» بجائزة أفضل شركة بقيادة امرأة. وفازت شركة «إنترناشيونال ميديكال كير» بجائزة «نجمة العام».