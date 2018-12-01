أمريكا وكندا والمكسيك توقع «نافتا جديدة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينا نيتو، اتفاقية تجارة حرة محدثة، على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين أمس الجمعة.

وتحل النسخة الجديدة محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا»، وقال ترامب إن الاتفاقية التي يسميها «يوسمكا» هي «اتفاقية نموذجية، من شأنها تغيير أفق التجارة للأبد»، وتعهد بأنها سوف تفيد الطبقة العاملة.

وقال ترامب، إنه يتوقع أن يصادق عليها برلمانات الدول الثلاث، من جانبه، شدد ترودو على اعتقاده بأن الاتفاقية الجديدة «المحدثة» ستساعد الطبقة المتوسطة، وقال إنها ستبدد أوجه الغموض التي تحيط بالتجارة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي فيما أعلنت شركة «جنرال موتورز» إغلاق مصانعها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كما أنه انتقد ترامب على خلفية الرسوم الأمريكية المستدامة على الفولاذ الكندي.

وجرى توقيع الاتفاق في اليوم الأخير الفعلي للرئيس المكسيكي في المنصب، وقد أشاد ترامب به بشدة، فيما شهد الاثنان «حدثاً فارقاً»، وتحدث بينا نيتو عن «فصل جديد في تاريخنا المشترك».

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قريب من التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، وذلك قبيل اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج اليوم السبت.

وأضاف ترامب قبل مغادرته للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين الخميس: «أعتقد أننا قريبون جداً من القيام بشيء مع الصين فيما يتعلق بالتجارة، لكنني لا أعلم أنني أريد أن أفعل ذلك».

وأوضح ترامب سبب تردده: «ما لدينا الآن هو مليارات الدولارات التي تأتي إلى الولايات المتحدة في شكل رسوم أو ضرائب، لذلك لا أعرف حقاً».

وأشار الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن الصين تريد التوصل إلى اتفاق، وواشنطن أيضاً تأمل في ذلك، لكنه أوضح أنه يفضل الصفقة الحالية التي لدى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت أنها تجري محادثات على المستويات كافة مع الصين، قبيل اجتماع قادة الدولتين، على أمل التوصل لاتفاق تجاري بين الطرفين.

وفي تغريدة له عبر «تويتر»، في وقت سابق الخميس، صرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل يجب أن تقطعه في التعريفات الجمركية ضد الصين.

كما عبر الممثل التجاري الأمريكي، روبرت ليتزيزر عن توقعه نجاح اللقاء بين ترامب وشي في حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، موضحاً أن المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو سيحضر اللقاء.

من جهته، قال سفير الصين لدى بريطانيا، ليو شياو مينغ، إنه يتعين على مجموعة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين إرسال رسالة واضحة حول التمسك بالتعددية من أجل قيادة العولمة الاقتصادية في الاتجاه الصحيح.

وأضاف مينغ، في مقال نشرته مجلة (فيرست) البريطانية، ونقلته وسائل إعلام صينية، أمس الجمعة، أن مجموعة العشرين تمثل «ساحة قتال رئيسية» لحماية التعددية؛ لأنها محفل مهم يضم كلاًّ من الدول النامية والدول المتقدمة للانخراط معاً في التشاور، واتخاذ القرار على قدم المساواة بشأن قضايا التنمية والحوكمة العالمية.

وتابع أنه في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر وشكوكاً متزايدة، وتفاوتاً وخللاً صارخين، وحمائية متصاعدة، يتعين على مجموعة العشرين، قبل أي شيء آخر، أن تتمسك بروح الشراكة، وتدعم الثقة العالمية، وتعمل من أجل تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

تباطؤ نمو المصانع الصينية في نوفمبر



تباطأ نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني للمرة الأولى في أكثر من عامين خلال نوفمبر/ تشرين الثاني مخالفاً التوقعات، ما وضع المزيد من الضغوط على بكين لفرض المزيد من إجراءات الدعم الاقتصادي في ظل حرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات أمس الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات هبط في القراءة الرسمية إلى 50.0 في نوفمبر من 50.2 في أكتوبر/ تشرين الأول.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا بقاء القراءة عند 50.2، دون تغير عن أكتوبر.

من جهة أخرى، هبط مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير المرتبطة بالصناعات التحويلية في القراءة الرسمية إلى 53.4 مقارنة مع 53.9 في أكتوبر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع، والذي يغطي أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.8 في نوفمبر من 53.1 في أكتوبر. (رويترز)