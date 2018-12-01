95 % إشغالات فنادق الشارقة ورأس الخيمة خلال «اليوم الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة, رأس الخيمة:

ممدوح صوان وعدنان عكاشة

وصلت نسب الإشغال والحجوزات في الفنادق والشقق الفندقية إلى 95% خلال عطلة اليوم الوطني، مؤكدين أن أسعار الحجز ارتفعت بنسب متفاوته، مقارنة بأسعار الأيام الحالية، في حين تشهد حركة سياحية مميزة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ارتفع معها عدد النزلاء في الفنادق بشكل لافت، إلى أن وصلت إلى نسب إشغال وحجوزات كاملة في فترة الإجازة.

وقال مديرو ومسؤولو فنادق الشارقة أن العروض التي تقدمها الفنادق والشقق الفندقية من خصومات وعروض متنوعة وغيرها من البرامج السياحية، التي تنظمها للسياح من زيارات للمتاحف ومراكز التسوق، إضافة إلى الشواطئ العديدة التي تتمتع بها الإمارة والحملات الترويجية، التي نظمتها هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة، كلها أسهمت بشكل كبير في جذب الزوار والسياح إلى الإمارة، الأمر الذي أسفر عن اتفاقات تعاون مع شركات في العالم، لتنظيم رحلات سياحية للعديد من الوفود، وهو الأمر الذي انعكس زيادة في عدد نزلاء فنادق الإمارة.

وقال ممدوح الحكيم، رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع الفنادق عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومدير عام فندق «ذي أكت»، إن وتيرة حركة السياح القادمين إلى الشارقة ارتفعت بشكل ملحوظ؛ حيث تصاعدت نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات في الإمارة منذ بداية الأسبوع، لتصل حالياً إلى 95%، ومن المرجح أن تتواصل نسبة الإشغال عند معدلات عالية، وذلك في ضوء الطلبات والحجوزات الكبيرة التي وصلت إلينا عبر العديد من الشركات السياحية من داخل الدولة وخارجها، حيث تستحوذ الوفود السياحية من داخل الدولة على السياحة الداخلية، إضافة إلى السياحة الخليجية، على الحصة الأكبر من الحجوزات.

وأشار ماجد ملحم، مدير عام فندق قصر الإمارات للأجنحة الفندقية إلى أنه ومع بداية 29 من شهر نوفمبر/‏‏‏ تشرين الثاني حتى 3 ديسمبر/‏‏‏ كانون الأول وصلت نسب الإشغال في الفندق 90%، مشيراً إلى أن مكانة الشارقة كوجهة سياحية تعززت في السنوات الأخيرة، عقب التطور الكبير في البنية التحتية في الإمارة، إضافة إلى تطور الخدمات ومستوى الفنادق، حيث قمنا خلال الفترة الماضية بتطوير المنشآت التابعة للفندق، وتوقع أن تتواصل الحركة السياحية في الإمارة، خاصة مع انعقاد العديد من المعارض والمؤتمرات التي تسهم في زيادة نسب الإشغال، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من حجم الإشغال والحجوزات جاءت من داخل الدولة عبر السياحة الداخلية من الإمارات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية وعمان.

وأكد أليكس شرفان، مدير فندق «جولدن توليب» الشارقة، أن نسب الإشغال في الفندق ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى نسبة 95% في عطلة اليوم الوطني ويوم الشهيد، وهو ما يدل على ما حققته الإمارة من مكانة مرموقة في عالم السياحة في المنطقة، متوقعاً أن يبقى معدل الإشغال في الفندق، خلال الأسبوع الجاري، عند هذا المستوى، وذلك في ضوء استمرار توافد السياح والزوار إلى الإمارة، وتزايد الحجوزات والطلبات التي يستقبلها الفندق في الفترة الحالية.

من جهة أخرى أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن متوسط نسبة الإشغال في فنادق الإمارة خلال عطلة اليوم الوطني ال 47، فاقت 90%، وفقاً لبيانات ومؤشرات الفنادق العاملة فيها حتى الآن.

وأكد هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن نسب الإشغال المرتفعة في فنادق رأس الخيمة، ترجع إلى البنية التحتية المتينة للقطاع السياحي في رأس الخيمة، والخدمات السياحية النوعية فيها، والباقة الفاخرة والمتنوعة من الفنادق، المنتشرة في مختلف المناطق، وخدماتها ذات الجودة العالية ومستوياتها المتفاوتة، المناسبة لمختلف شرائح السياح والزوار والأهالي، القادمين من مختلف إمارات الدولة، وشغف السياح والزوار المتزايد بالتراث الإماراتي، الذي تحفل به الإمارة، والفعاليات الثقافية فيها، وهي معطيات صبت إجمالاً في رفع نسب الإشغال في فنادق رأس الخيمة ومنتجعاتها، والتي من المتوقع أن تتجاوز 90% خلال عطلة اليوم الوطني الطويلة نسبياً.

وقال ياسر أحمد، مدير عام منتجع و«سبا» جزيرة المرجان في رأس الخيمة، إن نسبة الإشغال في الفندق خلال العطلة القادمة تفوق 90%، وتتراوح على مدار العام بين 70 و100%، مشيراً إلى تقديم عروض خاصة باليوم الوطني، تشمل تخفيضاً بنسبة 10% لليلة واحدة، و20% ليلتين، و30% لثلاث ليال.

وأشار تيمور إلغاز، مدير عام منتجع الكوف روتانا في رأس الخيمة، إلى أن نسبة إشغال المنتجع خلال عطلة اليوم الوطني تجاوزت في المتوسط، 93%، موضحاً أن المنتجع يحتفل بهذه المناسبة الوطنية بأسعار مميزة للغرف الفندقية، وباقة من الفعاليات المتنوعة جرياً على عادته السنوية، بينها فعاليات مخصصة للصغار في «نادي الأطفال»، وحفل شواء يقام لليلتين، وقطع قالب حلوى خاصة بالمناسبة، بمشاركة النزلاء والضيوف، وغداء «برانش» اليوم الجمعة.

وبين د. علي قصاب باشي، رئيس العمليات في مجموعة «فنادق ومنتجعات ابن ماجد»، أن مستوى الإشغال في الفنادق والمنتجعات الثلاثة، التابعة للمجموعة في رأس الخيمة، يبلغ خلال العطلة نحو 95%.