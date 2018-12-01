شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف أغرب 17 جزيرة لم تكن تعرفها من قبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: قرشي عبدون

عندما تفارق البر الرئيسي لتصل إلى هذه الجزر فإن كل شيء يغدو غريباً وعجيباً، حياً ومتحركاً ولبرهان ذلك نستعرض هنا 17 جزيرة من تلك الجزر الغريبة والعجيبة المثيرة للدهشة والمفعمة بالحركة والحياة.

جزيرة الدمى / مكسيكو سيتي

توجد «جزيرة الدمى» العجيبة أو ما يعرف بجزيرة دي لاس مونيكاس خارج مدينة مكسيكو سيتي مباشرة، فالأشجار في هذه الجزيرة مزدانة بالدمى، كانت ذكرى حزينة في يوم من الأيام ولكنها تحولت الآن إلى لوحة مثيرة للقلق من الدمى البلاستيكية مقطوعة الرأس والأطراف. تقول الأسطورة، إن قصة الدمى بدأت عندما قام راعي الجزيرة، دون جوليان سانتا بربارا، بتثبيت دمية على شجرة تخليداً لذكرى فتاة جرفتها المياه كانت تعيش في مكان قريب.

فاديوث / السنغال

يطلق على جزيرة فاديوث السنغالية، اسم «جزيرة الأصداف»، حيث تتشكل برمتها من أصداف الرخويات المتراكمة منذ أجيال، فالأصداف هنا جزء من الحياة وتدخل في عملية بناء المنازل.

بيج ميجور كاي / البهاما

تعرف جزيرة بيج ميجور كاي غير المأهولة بالسكان ب «جزيرة بيج» حيث استمدت اسمها من 20 خنزيراً من الخنازير الجسورة التي اعتادت على السباحة بشكل منتظم في مياه الشاطئ واتخذتها نشاطاً دائماً وأسلوباً للحياة، ولا يعرف أحد كيف وصلت إلى الجزيرة، إنها ودودة ولطيفة وقد ظلت هنا منذ سنوات طويلة، فالجزيرة التي اكتشفت من قبل مصور، تحولت إلى وجهة سياحية عالمية.

سيلاند / إنجلترا

يعتقد أن سيلاند، أصغر بلد في العالم، دولة جزرية غير رسمية تأسست على بقايا آثار قلعة هتش أم فورت رفس وهي قلعة قديمة للحرب العالمية الثانية. وتقع الجزيرة قبالة سواحل سوفولك، تأسست من قبل العمدة الراحل بادي روي بيتس، الذي استولى على المنشأة من مجموعة من قراصنة المحطات الإذاعية في عام 1967. ومنذ ذلك الحين، أنشأت عملتها الخاصة، وقدمت الرياضيين الوطنيين في المناسبات الدولية، وحتى قامت بتأليف نشيدها الخاص.

نورث براذر / نيويورك

تقع جزيرة نورث براذر في أيستر يفر بالقرب من برونكس، لم تكن آهلة بالسكان منذ الستينات، أصبحت فيما بعد مكاناً لإيواء المحاربين القدامى، اليوم تضم مباني مهجورة.

وتتميز بالنباتات والحيوانات البرية غير الأليفة، كما تعتبر فردوساً لأنواع عديدة من الطيور، حيث ترغب السلطات أن تظل الجزيرة كما هي على حالها.

أوكونوشيما / اليابان

تعرف الجزيرة اليابانية الساحرة أوكونوشيما أيضاً باسم «جزيرة الأرانب»، وقد استمدت اسمها من الأرانب البرية التي تسكنها. على الرغم من أن أرانبها برية، إلا أنها معتادة على السياح لدرجة أنها تسمح للزائرين بإطعامها واللعب معها.

ولم تكن الجزيرة دائماً ساحرة وبرية - فقد كانت موطناً لمصنع غازات سامة، حيث جلبت مجموعة من الأرانب إلى الجزيرة لأغراض الاختبار. ولكن الأرانب الحالية ليست من نسل تلك المجموعة.

الجزر العائمة / البيرو

تكمن الجزر العائمة في منتصف بحيرة تيتيكاكا كشواهد حية من الماضي. لقد حافظ شعب أوروغو الأصلي في بيرو على نمط عيشهم العائم لعدة قرون، ويعيشون على قوارب الطفو المصنوعة من قصب توتورا المجاور. هنا يمكن للسياح الخروج في جولة عبر المنازل والمزارع وحتى المدارس العائمة أو البحيرة. إنها تجربة فريدة من نوعها، وعلى الرغم من لمسات أسلوب الحياة العصرية مثل الألواح الشمسية والقوارب البخارية.

بوفيتويا / النرويج

تُعرف بوفيتويا وهي منطقة صغيرة من القطب الجنوبي، باسم جزيرة بوفيت، وهي واحدة من المناطق النائية في العالم. ادعت النرويج أحقيتها في عام 1930 وقد تم العثور على قارب نجاة مهجور على شاطئ البحر في عام 1964 دون أي أثر لرفات بشرية.. فالجزيرة التي تبلغ مساحتها 19 ميلاً، تغطيها الثلوج والجليد، وتعتبر أرضاً خصبة لتكاثر الطيور البحرية والحيتان والفقمة، وقد كانت محمية طبيعية منذ عام 1971.

هيبلي آدا / تركيا

تشكل جزيرة هيبلي آدا جزءاً من جزر برنس في إسطنبول، والوسيلة الوحيدة للوصول هي السير على الأقدام أوبالدراجة أو الحصان. من المعالم البارزة في الجزيرة «دير آياذا تريادا»، وهو موطن لمدرسة لاهوتية أرثوذكسية يونانية افتتحت عام 1894. ومع أنه مغلق الآن، فإن هناك حملة دولية لإعادة فتحه.

فولكان بوينت / الفلبين

يزعم بأنها من أكبر الجزر في العالم وتصنف ضمن جزر الدرجة الثالثة ومع الازدهار السياحي في الفلبين. فولكان بوينت ظاهرة طبيعية ستحتل مكانتها قريباً على الخريطة السياحية العالمية. ينصح الزوار المغامرون في هذه الجزيرة بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لأن الجزيرة تشكل جزءاً من بركان تال الذي قد يثور في أي وقت.

إلها دي كويمادا غراندي / البرازيل

تقع جزيرة إلها دي كويمادا غراندي قبالة سواحل ساو باولو، وتشتهر ب«جزيرة الأفعى» يأتي هذا الاسم من وفرة الأفاعي الذهبية التي تعيش في الجزيرة، حيث تتوطن الأنواع في الجزيرة وانتشرت بشكل وبائي، وقد حظرت البحرية البرازيلية وصول الجمهور إلى الجزيرة.

كليبرتون / المحيط الهادئ

جزيرة كليبرتون المزدانة بأشجار النخيل الجميلة، والرمال الزعفرانية اللون ومياه المد والجزر الفيروزية، تومض ببراعة. لكن لا تنخدع، لأن هناك سبباً وراء فشل كل من حاول الإقامة في هذه الجزيرة. إذ ليست لديها مياه عذبة، ما يعني أن السكان سيحتاجون إلى شحنات منتظمة للبقاء على قيد الحياة هنا.

سونغ سا / كمبوديا

سونغ سا تعني «العشاق» بلغة الخمير، وهذه الجزيرة الخاصة في كمبوديا ترقى إلى اسمها لأنها تجذب عدداً متزايداً من الذين يقضون شهر العسل والرومانسيين ويأتي عشاق مراقبة الطيور إلى هذه الجزيرة الاستوائية للاستمتاع بالتشمس والرمال والمعزولة فضلاً عن توفر الفنادق ذات ال 5 نجوم، والتي تجعل هذه واحدة من أفخم الجزر في جنوب شرق آسيا.

بالميرا أتول / المحيط الهادئ

تقع بالميرا أتول في المحيط الهادي، جنوب هاواي، لديها تاريخ من الأحداث العجيبة والوفيات الغامضة، وتعد واحدة من أكثر الجزر النائية على وجه الأرض، كما أنها واحدة من أكثر الجزر غرابة. فخضرتها الجاذبة لها علاقة بالعديد من البحارة الذين لقوا حتفهم بالقرب من الشعاب المجاورة، حيث توجد أسماك القرش الشرسة. فلا ينصح في هذه الجزيرة بالسباحة أو الغوص في الشعب المرجانية، كما ينصح بعدم التعرض للحيوانات البرية.

بوفجليا / إيطاليا

تعتبر بوفجليا أخطر جزيرة في إيطاليا، حيث كانت بمثابة حجر صحي قبل أكثر من 100 عام. ولا تزال العظام البشرية حتى يومنا هذا منتشرة في أنحاء شواطئها الرمادية التي تشكلت من الرفات السوداء. كانت أيضاً موطناً لمستشفى قديم للأمراض العقلية، وتقول الأساطير أن طبيباً في يوم من الأيام ألقى بنفسه من أعلى برج بالكنيسة، ولا يدخل إلى الجزيرة هذه الأيام إلا عشاق المغامرات غير العاديين.

فورفيك هولم / اسكتلندا

تعتبر دولة فورفيك ذات السيادة، دولة جزرية غير رسمية بالقرب من شتلاندز في اسكتلندا، مملوكة من قبل ستوارت هيل، الوكيل الوحيد للجزيرة، حيث قام بتأسيس الجزيرة في 2008 كجزء من حملة لتحقيق الاستقلال لشتلاندز من المملكة المتحدة. وعلى الرغم من أن النقاشات القانونية الدائرة حول الجزيرة كثيرة، إلا أنها لم توقف من استخدام الجزيرة كنقطة انطلاق لحث شتلاند لإعلان استقلالها.

جزيرة فلاتي / آيسلندا جزيرة فلاتي / آيسلندا

هو المكان الذي تم فيه العثور على واحدة من أهم المخطوطات الملحمة الآيسلندية في العصور الوسطى. جزيرة فلاتي تعتبر مصدراً للإلهام والفن والأدب والأساطير، وموطناً هاماً للطيور البحرية مثل البفن، والفلمار، وطائر الغاق الذي يعشعش في جزيرة فلاتي خلال فصل الصيف، عندما تشرق الشمس 21 ساعة في اليوم هناك أيضاً بلدة صغيرة تنشط في الصيف ولكن غادرها العديد من السكان لتجنب الشتاء القاسي. في الماضي كانت البلدة تتمتع بعدد كبير من السكان، ولكن هذه الأيام أصبحت كلها مهجورة.