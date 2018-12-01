«الدرون» تخفض تكاليف التقنيات 34 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت«إجادة»، وشركتها إدامة عن أحدث تقنيات العملياتها التشغيلية ومن ضمنها الطائرة بدون طيار من طراز EVO4HSE وتقنيات حديثة رقمية لإدارة الأصول في المباني، حيث تستخدم إدامة العاملة في الإمارات طائرات بدون طيار ضمن سعيها الدؤوب لتقديم خدمات متميزة ومتطورة لعملائها في القطاعات كافة. حيث حققت هذه التقنية خلال عام 2018 وفورات تجاوزت ال 34.4 مليون درهم في التكاليف مع استخدام التحليلات الرقمية والاستغلال الأمثل للتجهيزات. وتخفض استهلاك الطاقة 25%.

وأفاد طارق نظام الدين، مدير تنفيذي أول لإجادة: نقوم بالاستثمار في البحوث والتكنولوجيا لتزويد عملائنا بحلول مستدامة وفعالة لتحقق أهدافهم وطموحاتهم في تحقيق إدارة كفؤة لمبانيهم، والمساهمة في الوصول إلى مجتمعات مستدامة والحفاظ على البيئة.