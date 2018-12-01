شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تقترح إنشاء شركة لتسويق منتجات الصناعات دولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التسويق يعد من أبرز التحديات التى تواجه مشروعات رواد الأعمال والصناعات المتوسطة والصغيرة وهو ما يتطلب إيجاد حلول ومبادرات لتسويق والترويج للمنتجات المصرية دولياً.

وقال حسن الشافعى ، رئيس لجنة المشروعات بجمعية رجال الأعمال لـ"الخليج 365"، إن القطاع الخاص عليه دوراً كبيراً فى توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه طبقاً للدراسات فإن مصر تحتاج سنوياً 700 ألف وظيفة ،وهو ما يؤكد على أهمية المبادرات التى تطلقها الدولة فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندة الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة.

وأكد الشافعى، أن التسويق من أكبر المشكلات التى تواجه نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، مقترحاً تكوين شركة عملاقة لتسويق منتجات الصناعات المتوسطة والصغيرة على أن تكون ممولة ومدعومة بالكامل من رجال الأعمال المصريين ،لمساعدة وصول منتجات الشركات الصغيرة إلى مختلف الأسواق التصديرية، لافتا إلى أن اللجنة تأمل من خلال خطتها وتعاونها مع البنوك والمؤسسات الداعمة لتلك المشاريع إلى زيادة مساهمة القطاع إلى أكثر من 25% من إجمالى الصادرات المصرية ، مشيرا الى أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة تكمن فى كونها المحرك الأساسى لعملية التنمية المستدامة فى الدول النامية، مشيراً إلى أن الجمعية فى هذا الصدد قامت مؤخراً بإنشاء لجنة متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى وضع خطط استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت رئيس اللجنة ، إلى تعاون جمعية رجال الأعمال مع العديد من الجهات الداعمة شريك فى عدة مبادرات للارتقاء بهذا القطاع ومنها مبادرة "رواد النيل" والتعاون مع وحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى بعض البنوك.

فيما أكد مصطفى إبراهيم ،عضو الجمعية، على أولوية دعم اللجنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التى تقوم على استخدام التكنولوجيا وبالإضافة إلى دعم الشباب المؤهل والقادر على الدخول فى ريادة الأعمال.

من جانبها أكدت الدكتورة أمنية فهمى ، عضو مجلس الأعمال المصرى الرومانى ، عضو جمعية رجال الأعمال، أن تسويق منتجات الصناعات المتوسطة والصغيرة من أبرز التحديات التى تواجه رواد الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، مشيرة إلى أن الجمعية فى هذا الصدد ستقوم بتنظيم معرض لمنتجات الشركات المصرية فى رومانيا من خلال مجلس الأعمال المصرى الرومانى، موضحة أن المعرض يستهدف الشركات الصغيرة التى تعمل فى مجال القطنيات والأحجار الكريمة.

وفى سياق متصل تستضيف جمعية رجال الأعمال وفد من مدينة فلوريدا بأوروجواى يوم الاثنين المقبل، لتوطيد العلاقات التجارية والثنائية بين البلدين ، ويضم الوفد بجانب محافظ المدينة، 3 شركات تعمل فى تصدير اللحوم المجمدة، وتصدير الأبقار الحية، وتصدير الألبان والكبد.