شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي تريندز تكشف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سيتي تريندز اليوم الجمعة عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي أظهرت انخفاض صافي المبيعات إلى ما قيمته 175.4$ مليون مقابل 176.9$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.

في تمام الساعة 08:57 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة سيتي تريندز في بورصة ناسداك بنسبة 10.58% أي بنحو 2.42 نقطة إلى مستويات 20.45$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة سيتي تريندز للربع الثالث من العام المالي 2018 تكبدها لصافي خسائر بما قيمته 506$ مليون أي 0.04$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 647$ مليون أي 0.05$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.