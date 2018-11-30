شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 10 دول إنتاجاً للقطن فى العالم وعلى رأسها الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 قائمة أكبر عشر دول إنتاجاً للقطن فى العالم والتى تضمنها تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة السلع وخاماتها بالاسواق والبورصات السلعية والتى كشفت بأن دولة الهند تربعت على عرش إنتاج القطن بانتاج 6 ملايين و 205 الف طن خلال موسم 2017/2018 و جاءت تفاصيل القائمة كالتالى :- الهند 6 ملايين و 205 الف طن الصين 5 ملايين و 987 الف طن الولايات المتحدة الامريكية 4 ملايين و 555 الف طن البرازيل مليون و 894 الف طن باكستان مليون و 785 الف طن أستراليا مليون و 45 الف طن تركيا 871 ألف طن أوزبكستان 838 الف طن تركمانستان 296 الف طن بوركينا فاسو 158 الف طن

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