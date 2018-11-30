الان تتابع “رويترز”: واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط إلى أدنى مستوى في 5 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت بيانات حكومية وبيانات تتبع السفن أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الإيراني بلغت أدنى مستوى في خمس سنوات خلال أكتوبر تشرين الأول، حيث قلصت الصين واليابان وكوريا الجنوبية مشترياتها بشدة قبيل عقوبات أمريكية على طهران دخلت حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لـ”رويترز”.

واستوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي نحو 762 ألف برميل يوميا من إيران، بانخفاض 56.4% على أساس سنوي.

ويمثل هذا أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2013، عندما تسببت جولة سابقة من العقوبات الأمريكية والأوروبية في تقلص صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بداية من أوائل 2012.

وفي إعادة فرض العقوبات في الخامس من نوفمبر على قطاعي الطاقة والشحن، منحت الولايات المتحدة كلا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وخمس دول أخرى استثناءات تسمح لهم بالاستمرار في شراء النفط الإيراني لمدة 180 يوما إضافيا على الأقل.

وكان أقل انخفاض في واردات الهند من النفط الإيراني، حيث انخفضت 0.2 بالمئة فقط مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي إلى 466 ألفا و400 برميل يوميا.