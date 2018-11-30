شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الطماطم وارتفاع البطاطس والكوسة اليوم الجمعة 30-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الطماطم فى حين ارتفع سعر البطاطس والكوسة اليوم الجمعه 30-11-2018، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 4.25 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 6.5 جنيه للكيلو، واستقر البصل عند سعر ما بين 3 -5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4 - 6.5 جنيها للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 2 – 4 جنيها، والفاصوليا لتسجل ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.