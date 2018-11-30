ننشر كواليس قرار المالية بتحرير سعر صرف استيراد السيارات جمركيا

كتب: محمد يحيى ينشر "صدي البلد" كواليس قرار وزير المالية الصادر اليوم بتحرير سعر صرف السلع الاستفزازية المستوردة جمركيا وفقا لأسعار البنك المركزي المصري اعتبارا من غد السبت ولمدة شهر، إذ شملت قائمة تلك السلع السيارات والدراجات النارية وقطع غيارها بخلاف الكافيار وأطعمة القطط والكلاب. ووفقا لمصادر مطلعة داخل وزارة المالية، علم "صدى البلد" أن الدكتور محمد معيط، بصدد إعداد قائمة للسلع الاستفزازية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وتكليفات لموانئ مصر الخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك بمراقبة الفواتير والبيانات الاستيرادية الخاصة بالسلع...

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