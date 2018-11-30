شكرا لقرائتكم خبر عن الجنية الإسترليني بصدد رابع خسائر أسبوعيه له على التوالي أمام الدولار الأمريكي مع تراجعه في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لتعد بصدد رابع خسائر أسبوعية لها على التوالي بينما لا تزال بصدد مكاسب شهرية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيال اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 05:17 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 1.2772 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2791 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2735، بينما حقق الأعلى له عند 1.2810.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر نشينويد لأسعار المنازل والتي أظهرت ارتفاعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.1%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن استبعادها الاتفاق على خطة التقارب "نروينج" مع حزب العمال البريطاني المعارض.

كما أفادت ماي أنه إذا تم التصويت من قبل البرلمان البريطاني ضد خطة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم، ستنقسم بلادها ويتدهور الاقتصاد، موضحة أنها تركز على استفتاء البرلمان المرتقب في 11 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، ومضيفة أنها لن تعلق على أي خطط بديلة، ويذكر أن خطة التقارب البديلة تتضمن بقاء بريطانيا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حال لم يتم التوصل خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، والذي أعرب من خلالها عن اعتقده بأن مستويات الفائدة الحيادية ستكون منخفضة وأنه من الضروري الحفاظ على استقرار تطلعات التضخم للمدى الطويل.

كما نوه ويليامز إلى الحاجة لدراسة بدائل إطار عمل السياسة النقدية الحالية، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 66.4 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى لاتساع عند 58.6، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.