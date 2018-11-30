شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر ولتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي، بينما تعد بصدد مكاسب شهرية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 04:49 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.63% إلى مستويات 1.1321 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1393 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1311، بينما حقق الأعلى له عند 1.1400.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.1% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعاً 5.0% مقابل تراجع 2.6%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.4%، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات تسارع النمو إلى 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.4%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماش 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل اتساع 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وصدور بيانات سوق العمل لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة إلى 10.6% مقابل 10.3% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات عند 10.1%.

وصولاً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لإيطاليا والتي أظهرت انكماش 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.3%، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية الأولية للمؤشر ذاته لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.0% مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة، دون التوقعات عند 2.1%.

كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو ككل تباطؤ النمو إلى 1.0% مقارنة بالقراءة السنوية الجوهرية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 1.1%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدلات البطالة أيضا لمنطقة اليورو ككل والتي أظهرت استقراراً عند 8.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 8.0%.

وفي سياق أخر، نوه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك لكون التجارة هامة لأوروبا خلال الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضي وأنه لا يوجد بديل للتعاون والمشاركة، موضحاً أن أحد أوجه التعاون لإصلاح منظمة التجارة العالمية هو عن طريق التعاون مع الولايات المتحدة، ومضيفاً أنه يجرى حالياً مناقشات للعديد من القضايا مع أمريكا، وسط أفادته بأن هناك تقدم ملحوظ حيال الموازنة الإيطالية وأنه سيجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي غداً السبت.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، والذي أعرب من خلالها عن اعتقده بأن مستويات الفائدة الحيادية ستكون منخفضة وأنه من الضروري الحفاظ على استقرار تطلعات التضخم للمدى الطويل.

كما نوه ويليامز إلى الحاجة لدراسة بدائل إطار عمل السياسة النقدية الحالية، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 66.4 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى لاتساع عند 58.6، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.