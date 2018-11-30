شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر البتكوين يتعرض للضغط السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر البتكوين ليكسر دعم العلم المثلثي الصاعد ويختبر الدعم المحوري 3885.00 ويرتد صعوداً من هناك، حيث يجري محاولات للتداول فوق حاجز 4000.00 من جديد، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، في حين يستهدف مستوى 4500.00 كمحطة أولى.

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