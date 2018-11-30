شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في بيونس آيرس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:52 مساءً, 30 نوفمبر 2018 م المناطق - واس بدأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله فخامة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري.

والتقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.



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