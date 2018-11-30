شكرا لقرائتكم خبر عن نسعى لدعم النهضة السياحية العربية بمشاريع ذات صفة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر آل فهيد على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الفعاليات والأنشطة السياحية، مؤكدا حرص المنظمة على زيادة مساحة التعاون مع القطاع الخاص في شتى الأقطار العربية، من خلال تقديم فعاليات معينة على مجالات معينة في القطاع السياحي، أهمها التدريب والتأهيل.

ودعا آل فهيد كافة مؤسسات القطاع الخاص في المملكة للانضمام للمنظمة والاستفادة من كافة الفعاليات والبرامج التي تنفذها من خلال شراكات عربية وعالمية، لافتا إلى أن المنظمة ليست منافسة وليست مؤسسة ربحية، وإنما هي جهة رسمية ممثلة من كافة وزراء السياحة العرب، هدفها النهوض بالقطاع السياحي، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يقع عليه الحمل الأكبر في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء شهدته غرفة الشرقية أمس الأول الأربعاء، وافتتحه عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر العبدالكريم بكلمة أكد فيها على أن صناعة السياحة تحتل المرتبة الأولى عالميًا بما نسبته 8.5.

الدعم والتحفيز

وقال آل فهيد: إن دور المنظمة هو الرعاية والدعم والتحفيز فلديها برنامج تأهيل القطاع الخاص للحصول على شهادات الآيزو، تقدمه المنظمة بالشراكة مع مؤسسات عالمية، كما أن لديها هيئة للتحكيم للقطاع السياحي يشرف عليها سمو الأمير سلطان بن سلمان، تضم نخبة متميزة من الوطن العربي، وهدفها هو التسهيل أمام المستثمرين، وحل مشكلاتهم.

ولفت إلى أن السياحة باتت صناعة، لأنها قطاع يسهم في تحريك كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، يكفي الإشارة في هذا المجال إلى حوالي مليار و200 مليون سائح حول العالم، ويتوقع أن تصل استثمارات القطاع السياحي حول العالم في العام 2020 حوالي 300 مليار دولار. موضحا أن السياحة في الوطن العربي تأثرت في السنوات الأخيرة وبلغت خسائرها حوالي 40 مليار دولار، لكن الخسارة التي لا تقدر بثمن هو ما جرى للأماكن والمواقع الأثرية والسياحية بسبب تدهور الأوضاع في بعض البلاد العربية، فهذه ثروة المجتمع. لذلك عمدت المنظمة إلى تنفيذ برنامج تحت مسمى «بوالص تأمين» لضمان الاستثمار، وذلك بموجب اتفاق عمل مع البنك الإسلامي للتنمية.