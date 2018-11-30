شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات تتقدم لإنشاء مصانع بالمنطقة المصرية بأثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء السقطى رئيس المنطقة الصناعية المصرية فى أثيوبيا، عن تقدم 3 شركات مصرية لإنشاء مصانع بالمنطقة تعمل بأنشطة الصناعات الهندسية، التعبئة والتغليف، الأثاث المنزلى، وذلك بعد دراسة السوق الأثيوبى، وفرص التصدير للأسواق المجاورة.

وأضاف السقطى، لـ"الخليج 365"، أن الشركات المصرية تقدمت بطلبات للسلطات الأثيوبية لتخصيص أراضى لإنشاء المصانع، متابعا أن أثيوبيا تمنح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً مقابل 10 سنت للمتر، إلا أنها تشترط بدء أعمال المبانى خلال 6 شهور من التخصيص.

وتقع المنطقة الصناعية المصرية فى أثيوبيا بمدينة أديس أبابا على مساحة مليون متر مربع، مرفقة بالكامل، ويتواجد بها حاليا مصنعين مصريين قائمين باستثمارات تقترب من 10 ملايين دولار.

وأشار علاء السقطى، إلى أهمية التواجد المصرى بالسوق الأثيوبى خلال الفترة المقبلة، بعدما قادت مصر إجراء مصالحة بين أثيوبيا وأريتريا وهو ما يفتح الأبواب لتصدير المنتجات المصرية لأسواق شرق ووسط أفريقيا.

وفى سياق آخر كشف السقطى، عن توقيع بروتوكولات تعاون بين شركات مصرية وبنوك عامة ودولية لتوفير تمويل لتشجيع الشركات للتصدير لأفريقيا شريطة وجود أوامر توريد، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا 2018، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ الشهر الجارى.