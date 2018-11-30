شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النحاس للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النحاس خلال الجلسة الأمريكي بينما لا تزال بصدد مكاسب أسبوعية وشهرية وذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 02:58 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.61% لتتداول حالياً عند 277.25$ للرطل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 278.95$ للرطل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.39% إلى مستويات 97.15 مقارنة بالافتتاحية عند 96.78.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الذي يمثل 40% من الطلب العالمي على النحاس وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أظهران تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 50.2، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.4 مقابل 53.9، أسوء من التوقعات عند 53.8.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، والذي أعرب من خلالها عن اعتقده بأن مستويات الفائدة الحيادية ستكون منخفضة وأنه من الضروري الحفاظ على استقرار تطلعات التضخم للمدى الطويل.

كما نوه ويليامز إلى الحاجة لدراسة بدائل إطار عمل السياسة النقدية الحالية، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 66.4 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى لاتساع عند 58.6، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

ونود الإشارة لكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري قد أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يأخذ نهج أكثر مرونة في عام 2019.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه يوم الأربعاء الماضي في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.