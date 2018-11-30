شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع إيجابية والأنظار على قمة مجموعة العشرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع والشهر الجاري على اللون الأخضر لتستأنف مسيرات المكاسب خلال هذا الأسبوع والتي توقفت بالأمس لأول مرة في أربعة جلسات وعلى عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط توجه أنظار المستثمرين لما سوف تسفر عنه قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

هذا وقد تابعنا مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، والذي أعرب من خلالها عن اعتقده بأن مستويات الفائدة الحيادية ستكون منخفضة وأنه من الضروري الحفاظ على استقرار تطلعات التضخم للمدى الطويل.

كما نوه ويليامز إلى الحاجة لدراسة بدائل إطار عمل السياسة النقدية الحالية، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 66.4 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى لاتساع عند 58.6، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

ونود الإشارة لكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري قد أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يأخذ نهج أكثر مرونة في عام 2019.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه يوم الأربعاء الماضي في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وفي تمام الساعة 03:57 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.21% ليربح 5.50 نقطة ويصل إلى المستوى 2,743.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.01% بعد أن حقق 3.70 نقطة ليصل إلى المستوى 25,342.54 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.32% بعد أن ارتفع بمقدار 23.26 نقطة ليصل إلى المستوى 7,296.34 نقطة.