شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية لتعد بصدد أول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع، بينما تعد بصدد ثاني مكاسب شهرية لها على التوالي وذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.65% لتتداول حالياً عند 1,222.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,230.40$ للأونصة وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.37% إلى مستويات 97.14 مقارنة بالافتتاحية عند 96.78.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أظهران تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 50.2، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.4 مقابل 53.9، أسوء من التوقعات عند 53.8.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، والذي أعرب من خلالها عن اعتقده بأن مستويات الفائدة الحيادية ستكون منخفضة وأنه من الضروري الحفاظ على استقرار تطلعات التضخم للمدى الطويل.

كما نوه ويليامز إلى الحاجة لدراسة بدائل إطار عمل السياسة النقدية الحالية، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 66.4 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى لاتساع عند 58.6، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

ونود الإشارة لكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري قد أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يأخذ نهج أكثر مرونة في عام 2019.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه يوم الأربعاء الماضي في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد استقرا حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب أمس الخميس لليوم الثالث على التوالي عند إجمالي 761.74 طن متري. ويذكر أن أسعار الذهب أنهت الشهر الماضي أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996، مع ارتفاعها في تشرين الأول/أكتوبر لأول مرة في سبعة أشهر.