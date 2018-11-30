أسعار النفط تهبط مع ضغط المخزونات المرتفعة على تخفيضات مرجحة لأوبك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

ارتدت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وهبطت أثناء التعاملات اليوم الجمعة في الوقت الذي يضغط فيه تضخم المخزونات على المعنويات على الرغم من توقعات واسعة بأن أوبك وروسيا ستتفقان على خفض للإنتاج على نحو ما الأسبوع القادم.

وسجل خام برنت والخام الأمريكي الخفيف أضعف أداء شهري في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر تشرين الثاني، ليخسرا ما يزيد عن 20 بالمئة في الوقت الذي تتجاوز فيه الإمدادات العالمية الطلب.

وانخفض عقود برنت 1.20 دولار، أو 2.0 بالمئة، إلى 58.31 دولار للبرميل اليوم الجمعة في حين هبطت العقود الخام الأمريكي 1.39 دولار، أو 2.9 بالمئة، إلى 49.97 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيانت العالميان لتسجيل ثامن خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجلت مكاسب في وقت سابق من الجلسة عندما صعد برنت إلى 59.93 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 51.79 دولار.