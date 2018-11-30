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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا ينخفض بعد ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل –30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الانخفاض على اثر ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.37% بما يعادل -0.39نقطة ، في ظل استقرار تداولاته ادنى مستوى المقاومة المحوري 28.86 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 22.09 إلى 33.05) ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 28.86 ، ليستهدف مستوى الدعم 27.57 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لكسره .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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