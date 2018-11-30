شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز السهم من مكاسبه بارتفاع جديد في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 2.07 نقطة ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 1084.34 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 894.79 إلى 1273.89) ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 1039.61 من جديد الذي يمثل نسبة 61.8% .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه