شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم انخفاضه بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.43% بما يعادل -0.57 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 22.84 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21.04 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط