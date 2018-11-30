- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم انخفاضه بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.43% بما يعادل -0.57 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 22.84 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21.04 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 30-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .