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شكرا لقرائتكم خبر عن اي تي آند تي يقلص من خسائره – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليستند إلى مستوى الدعم 30.25 ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد قليلاً ليقلص من خسائره تلك ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.55% بما يعادل -0.17 نقطة ، في ظل تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 30.25 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 29.04 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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