شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.79% بما يعادل -0.88 نقطة ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 111.91 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 103.23 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط