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شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يواصل الارتفاع – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.72% بما يعادل 9.06 نقطة ، ليستقر السهم أعلى مستوى 329.77 ، أمام تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 329.77 ، ليستهدف مستوى المقاومة 361.02 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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