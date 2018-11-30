شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.81% بما يعادل -0.24 نقطة . ولذلك وطيلة ثبات مستوى المقاومة المحوري 30.18 نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 26.36 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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