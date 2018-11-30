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شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، وذلك في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وجني أرباحه مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.92% بما يعادل -3.06 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 169.84 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 152.68 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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