شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، وذلك في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وجني أرباحه مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.92% بما يعادل -3.06 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 169.84 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 152.68 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده