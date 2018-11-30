شكرا لقرائتكم خبر عن التابا يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.54% بما يعادل -1.01 نقطة ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليكتسب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 62.88 ، ليستهدف مستوى المقاومة 67.86 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده